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اقتصاد

اليابان تستكشف فرص الاستثمار التكنولوجي في الشارقة

خلال زيارة الوفد الياباني لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا (الاتحاد)
9 يوليو 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفداً رسمياً يابانياً رفيع المستوى لاستكشاف فرص الاستثمار التكنولوجي في الإمارة، وترأس الوفد جون إيمانشي، القنصل العام لليابان في دبي.
 وكان في استقبال الوفد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وعدد من مسؤولي المجمع، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث تناول اللقاء فرص التعاون المطروحة في عدد من القطاعات التكنولوجية، فضلاً عن مناقشة خطوات تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين.
وتأتي الزيارة بهدف بحث استكشاف الفرص الاستثمارية في المجمع والاطلاع على التسهيلات التي يقدمها للمستثمرين من شركات وأفراد، واستكشاف الإمكانيات الكبيرة التي يحتويها المجمع لدعم المستثمرين، خاصة اليابانيين في القطاعات التقنية المختلفة.
وقال المحمودي خلال استقباله للوفد: «إن الإمارات واليابان ربطتا مستقبلهما بالابتكار والتقدم»، مشدداً على أن الابتكار أحد أبرز المجالات التي تحمل فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وهو ما يسعى إليه المجمع من تطلعات نحو تنمية أوجه التعاون المشترك مع اليابان، مشدداً على اهتمام المجمع باستقطاب الشركات والمؤسسات الاستثمارية اليابانية في مجالات الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الشراكة المعرفية.
وأضاف: «تتمتع اليابان والإمارات بعلاقات قوية ومتينة تمتد لعقود عدة، حيث تشهد هذه العلاقات نمواً مستمراً في مختلف المجالات، وتبرز الشارقة كمحور رئيس للاستثمارات اليابانية، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية في الإمارة، وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، ومن أبرز الشركات اليابانية العاملة في الشارقة شركات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى في المناطق الحرة في الشارقة».
 تأتي هذه الزيارة بهدف استكشاف بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للاستثمار في الشارقة، بالإضافة للتعرف والاطلاع على تجربة المجمع ومبادراته.

اليابان
الشارقة
الاستثمار
التكنولوجيا
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