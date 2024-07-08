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49 مليون مقعد سعة رحلات الطيران بالإمارات منذ بداية 2024

49 مليون مقعد سعة رحلات الطيران بالإمارات منذ بداية 2024
9 يوليو 2024 00:57

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

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واصلت حركة السفر عبر مطارات دولة الإمارات مسار الانتعاش منذ بداية العام الجاري، لتسجل مستويات نمو قوية في إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة، والتي بلغت أكثر من 49 مليون مقعد حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».
وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة أضافت أكثر من 7.32 مليون مقعد جديد إلى السعة المقعدية المجدولة خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة مع 6.7 مليون مقعد في الشهر ذاته من العام الماضي بنمو نسبته 9%.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 41.85 مليون مقعد.
وأظهر التقرير الشهري، تصدر دولة الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت المطارات الإماراتية على 31.11% من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة والتي جدولت 23.533 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.
وأظهر التقرير أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أضافت في يوليو 2024 نحو 604.5 ألف مقعد، زيادة عن الشهر ذاته في 2023، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطارات المحلية في ظل ارتفاع الطلب على السفر من وإلى الإمارات.
ووفق بيانات المؤسسة الدولية، حلَّت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال يوليو بنحو 6.6 مليون مقعد، ثم قطر بنحو 2.8 مليون مقعد، ثم إيران الرابع بنحو 1.5 مليون مقعد.
وعلى صعيد المطارات، جاء مطار دبي في المركز الأول بأكثر من 5 ملايين مقعد بنمو 4.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.8 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.2 مليون مقعد، ثم جاء في المركز الرابع مطار الرياض بنحو 2 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نمواً في المنطقة بنسبة 29.3% مسجلاً 1.44 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري. 
وبحسب التقرير، ارتفعت السعة في الشرق الأوسط بنسبة 7.8% هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث تقود الإمارات والسعودية النمو على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية.
وتوقعت المؤسسة، ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الإمارات خلال العام 2024 بنسبة 6.11%، لتصل إلى 83.7 مليون مقارنة مع 78.8 مليون مقعد مجدول في 2023.
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قالت المؤسسة إن أسواق الإمارات والسعودية تستحوذ على 61% من إجمالي حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران في المنطقة، ومع إضافة قطر التي تأتي في المركز الثالث من حيث الأهمية بالنسبة لأسواق الطيران في المنطقة، فإن المراكز الثلاثة الأولى تستحوذ على ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي القدرة الاستيعابية في المنطقة.

السفر
مطارات الدولة
الإمارات
الطيران
النقل الجوي
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