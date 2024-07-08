«جمارك دبي» تطلق منصة «بلوك تشين»

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمارك دبي منصتها المبتكرة في مجال البلوك تشين لتعزيز كفاءة وشفافية العمليات التجارية داخل دبي وعبر الحدود، حيث تُعد هذه الشبكة الرقمية الآمنة والفعّالة إنجازاً مهماً في مسيرة التحوّل الرقمي، كما تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والصناعات اللوجستية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية- البلوك تشين التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف استكشاف وتقييم أحدث الابتكارات التقنية التي تساعد على توفير خدمات آمنة وأكثر كفاءة وفعالية، ما يؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال التقنية والاقتصاد الذكي الذي يدعم ريادة الأعمال والقدرات التنافسية العالمية. وأكد ابن سليم أن المنصة المبتكرة ستوفر العديد من المزايا التي تسهم في تحسين العمليات التجارية بشكل كبير، من خلال الاعتماد على الإجراءات المبسّطة لتسريع إجراءات التخليص الجمركي والمعاملات التجارية، وبالتالي توفير وقت وجهد الأطراف المشاركة، كما تعمل على مساهمة البيانات الآمنة والمضادة للتزوير في دعم الثقة والرؤية عبر سلسلة التوريد، ما يساعد في بناء علاقات تجارية أكثر شفافية وموثوقية.