الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأميركي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار.



