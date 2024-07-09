الثلاثاء 9 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم

أسعار الذهب
9 يوليو 2024 07:42

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأميركي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب قرب أعلى مستوى في شهر
الذهب يتألق وسط بيانات اقتصادية ضعيفة وتوقعات خفض الفائدة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
انطلاق أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي للتنمية المستدامة
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي للتنمية المستدامة
اليوم 10:24
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة
اليوم 09:05
العاصفة "بيريل" تجتاح ولاية تكساس وتخلف قتلى وأضراراً
الأخبار العالمية
العاصفة "بيريل" تجتاح ولاية تكساس وتخلف قتلى وأضراراً
اليوم 09:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©