«غرفة الشارقة» تحتفل بتخريج المشاركين بـ «قيادة الأعمال»

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة يوم أمس بتخريج 11 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال الذي أطلقه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها واستمر أشهراً عدة تحت عنوان «ابدأ مسارك القيادي الناجح».

يستهدف البرنامج تعزيز قدرة المشاركين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة على تحليل البيانات، وتقديم الحلول المبتكرة وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل، وتحقيق الميزة التنافسية وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئات العمل.

حضر الحفل عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ونجلاء أحمد المدفع، نائب رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في «الغرفة»، وممثلي الشركات والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالبرنامج.

ونجح البرنامج في استقطاب نخبة من الكوادر الواعدة من القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم مديرو الإدارات والأفرع ونوابهم ورؤساء الأقسام، وتميز بتنوع محاوره التدريبية التي غطت مجموعة واسعة من المجالات الحيوية لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستكشاف أساليب تصميم الإستراتيجيات المبتكرة، مسلطاً الضوء على آليات التحليل الاقتصادي للأعمال، والاستفادة من العلامات الاقتصادية عند اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن البرنامج جاء في إطار حرص «غرفة الشارقة» على المساهمة في تنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ونشر ثقافة الجودة المؤسسية لتواصل «الغرفة» جهودها على هذا الصعيد لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات التي تتبنى منظومة متقدمة للاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز المواهب واستقطاب العقول وتطوير المهارات والقدرات البشرية على أسس مستدامة تواكب المتغيّرات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، انطلاقاً من إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي أصبح ركيزة أساسية في عالم الأعمال المعاصر ومنهج عمل متقدماً لتطوير المؤسسات والشركات وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.