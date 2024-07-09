«مالية الشارقة» تنظم ورشة حول تطوير «تكامل»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة عمل حول مشروع مواكبة المنظومة المالية «تكامل» للمعايير العالمية المعتمدة؛ بهدف ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنظام المالي الحكومي «تكامل» في تطوير النظام المالي الالكتروني لإحداث نقلة نوعية في الأداء المالي الحكومي، والوصول لأفضل التطبيقات والأنظمة الالكترونية لإدارة الموارد المالية الحكومية واستغلالها بشكل فعال، وذلك بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير الدائرة، حيث أدارتها هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بالدائرة.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة، إن الدائرة تسعى، من خلال عقد هذه الورش، لمتابعة وتقييم مستوى الجودة في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها ذات العلاقة بتطوير تقنيات مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية في مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأكدت الورشة أن منظومة «تكامل» تعمل على تطوير الخدمات المالية الحكومية، وتحقيق رضا المتعاملين، وقد نالت العديد من الجوائز العربية والعالمية ومنها جائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2018 لأفضل نظام مالي حكومي عربي، وجائزة ستيفا أواردز لأفضل نظام مالي إلكتروني لعام 2019، كما أن النظام انطلق في بدايته بثلاثة أنظمة رئيسة شملت المشتريات والموازنات والمحاسبة الحكومية، وكان يرتبط مع 25 جهة حكومية ليرتفع إجمالي الأنظمة المطبقة إلى 16 نظاماً مرتبطاً مع 140 جهة حكومية في الدولة.