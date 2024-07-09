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اقتصاد

«مطار الشارقة» يُبرم عقد توريد أجهزة تفتيش بتقنيات حديثة

«مطار الشارقة» يُبرم عقد توريد أجهزة تفتيش بتقنيات حديثة
10 يوليو 2024 00:56

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، عن التعاقد مع شركة Nuctech الشرق الأوسط، لتوريد أجهزة تفتيش أمنية بتقنيات عالية، وتوفير منظومة متكاملة لجميع المعدات الأمنية المخصصة ​​لتفتيش الركاب والأمتعة والبضائع والنفايات والموظفين، وذلك في إطار الحزمة المختصة بأجهزة التفتيش الأمني، ضمن مجموعة الحزم الخاصة بمشروع التوسعة الجديدة لمطار الشارقة. 
جرى توقيع العقد أمس الأول، في مبنى إدارة المطار من جانب كل من علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومينج قيانج المدير العام للشركة، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
ويشمل العقد توريد 67 جهازاً للتفتيش الأمني والكشف عن المواد المحظورة بالأشعة السينية .
وقال علي سالم المدفع، إن هيئة مطار الشارقة الدولي تتبنى تصوراً واضحاً لتنفيذ برنامج توسعة مطار الشارقة، والذي يسعى لتحقيق زيادة في طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.

مطار الشارقة الدولي
الشارقة
التفتيش الأمني
فيصل بن سعود القاسمي
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