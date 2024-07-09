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اقتصاد

«كهرباء دبي» تفوز بالجائزة العالمية لحوكمة الشركات

«كهرباء دبي» تفوز بالجائزة العالمية لحوكمة الشركات
10 يوليو 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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تأكيداً على تميزها في مجال الحوكمة المؤسسية على المستوى العالمي، فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بالجائزة العالمية لحوكمة الشركات، ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة.  وفازت «الهيئة» بالجائزة بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها «مؤسسة كامبريدج آي إف إيه» لضمان امتثال «الهيئة» لأعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة.
 وتسلَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة، وفريق عمل إدارة الحوكمة المؤسسية في «الهيئة».
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، أن تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجائزة من «مؤسسة كامبريدج آي إف إيه» البريطانية يعكس تميز «الهيئة» في تطبيق أفضل الممارسات، وتنفيذ البرامج والمشاريع المبتكرة التي تعزز نموذج الحوكمة في الهيئة الذي يستند إلى أربع ركائز أساسية: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.  

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