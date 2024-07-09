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اقتصاد

«غرف دبي» تتعاون مع «في إف إس» لتسريع توسع الشركات المحلية عالمياً

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
10 يوليو 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «في إف إس جلوبال» العالمية المتخصصة في مجال تعهيد وتكنولوجيا إصدار التأشيرات للقطاع الحكومي والبعثات الدبلوماسية، بهدف تقديم خدمات استراتيجية لدعم عمليات توسع القطاع الخاص بدبي في الأسواق الدولية، عبر فروع وموارد الشركة حول العالم.
وبموجب المذكرة، ستساهم الخدمات التي ستقدمها «في إف إس جلوبال» في تسهيل الإجراءات المرتبطة بدخول الشركات العاملة في دبي إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز قدرة هذه الشركات على الاستفادة من الفرص التجارية الواعدة حول العالم، بما يشمل عمليات تقييم الشركاء المحتملين والتحقق من موثوقيتهم، مما يسهل إبرام الشراكات في الأسواق الخارجية بالنسبة لمجتمع الأعمال المحلي، من خلال التأكد من مصداقية أي شريك محتمل خارج الدولة.
وتندرج هذه المذكرة ضمن إطار «برنامج الشراكات العالمية»، وهو مبادرة جديدة أطلقتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بهدف تسريع جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، مما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي جلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نلتزم بدعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ودعم توسع مجتمع الأعمال المحلي عالمياً، ويسهم التعاون مع «في إف إس جلوبال» في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي عبر تسهيل عملية الدخول إلى الأسواق الدولية، وسنواصل تعزيز جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للفرص والنمو.
وقال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة في إف إس جلوبال: يسعدنا التعاون مع غرف دبي في تقديم خدماتنا التجارية والاستثمارية العالمية «TradeBridge Global» للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتعزز هذه المبادرة في ترسيخ التزامنا بدعم تنمية إمارة دبي كمركز أعمال عالمي رائد.
خفض التكاليف
يقدم البرنامج خدمات مصممة لتسريع العمليات، وتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر. 
وتساهم مذكرة التفاهم مع «في إف إس جلوبال» في دعم البرنامج عبر المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية البالغ عددها 31 مكتباً حول العالم، وتلعب الشبكة المتنامية للمكاتب دوراً حيوياً بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن عالمية.

غرف دبي
دبي
القطاع الحكومي
الاستثمارات الأجنبية
محمد علي راشد لوتاه
الاقتصاد الوطني
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