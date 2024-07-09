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«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى أميركا الشمالية

«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى أميركا الشمالية
10 يوليو 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «الاتحاد للطيران» تحديثات على رحلاتها إلى أميركا الشمالية قبل موسم السفر الشتوي، مما يعزز التزام الشركة بتقديم تجارب السفر السلسة.
 واعتباراً من 27 أكتوبر، تقوم «الاتحاد للطيران» بزيادة عدد رحلاتها المنتظمة بين بوسطن وأبوظبي من أربع رحلات أسبوعية إلى رحلة يومية، مما يوفر للمسافرين في رحلات الأعمال أو الترفيه إلى أميركا الشمالية المزيد من الخيارات والمرونة عند التخطيط للسفر إلى الإمارات وما ورائها في منطقة الخليج وشبه القارة الهندية.
ويأتي قرار زيادة الرحلات إلى بوسطن بناءً على الأداء القوي لهذا الطريق، وبعد ثلاثة أشهر فقط من بدء «الاتحاد للطيران» بالتشغيل إلى بوسطن كوجهة رابعة لها في الولايات المتحدة، بعد شيكاغو ونيويورك وواشنطن، بالإضافة إلى تورونتو بكندا، مما أدى إلى توسيع نطاق وجود «الاتحاد للطيران» في أميركا الشمالية.
وقال آريك دي، رئيس الشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»: تواصل رحلاتنا إلى بوسطن أداءها القوي، حيث قاربت على تسجيل طاقتها الاستيعابية القصوى منذ الرحلة الافتتاحية في شهر مارس الماضي، وبعد أن شهدنا بالفعل طلباً قياسياً من الضيوف على هذه الوجهة، متحمسون للاستثمار بشكل أكبر في سوق أميركا الشمالية من خلال توسيع نطاق رحلاتنا من بوسطن قبل ذروة موسم السفر الشتوي.

الاتحاد للطيران
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