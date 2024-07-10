ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2372.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2378.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.88 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 987.75 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 977.07 دولار.



