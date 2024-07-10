نمو إيرادات المنشآت الفندقية بأبوظبي خلال أبريل

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي بنسبة 43.2 في المائة خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.

ووفق أحدث بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، حول أداء المنشآت الفندقية في أبريل 2024، جاء الارتفاع المسجل في الإيرادات نتيجة للزيادة التي شهدتها أسعار المنشآت الفندقية، حيث سجلت رقما قياسيا في أسعار المبيت بـ 16.5 في المائة مقارنة بأسعار أبريل 2023.

وتفصيلا حول النمو الشهري، ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية في أبريل 2024 مقارنة بمارس الماضي نحو 16 في المائة، بنمو قياسي في أسعار الغرف بـ 7.4 في المائة، وتصدرت المنشآت الفندقية المصنفة بـ "نجمتين" نمو نسبة إيرادات المبيت في شهر أبريل بنحو 36 في المائة مقارنة بشهر مارس 2024.

وحققت المنشآت الفندقية ، خمس نجوم ، نموا في الإيرادات بنسبة 17.2 في المائة في أبريل 2024 مقارنة بشهر مارس، فيما ارتفعت بنسبة 41.5 في المائة على أساس سنوي، بنمو في الرقم القياسي لأسعار المبيت بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و5.2 في المائة مقارنة بمارس 2024.

وسجلت الفنادق "الممتازة" نموا في الإيرادات بنسبة 13.4 في المائة خلال أبريل 2024 مقارنة بمارس، بارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المبيت يصل إلى 12.3 في المائة، فيما سجلت الشقق الفندقية نموا شهريا في الفترة ذاتها بنسبة 12.7 في المائة، بنمو في الرقم القياسي للأسعار بـ 10.8 في المائة.

وتسهم هذه المؤشرات في تعريف متخذي القرار والسياح والمكاتب السياحية وغيرها من الجهات الأخرى بمتغيرات أسعار المبيت في منشآت أبوظبي وهو ما يسهم في زيادة الشفافية والتطور الذي تشهده الإمارة.