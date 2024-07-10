«مصدر»: الموافقة على تطوير مشروع «دوغر بانك ساوث» في المملكة المتحدة



أبوظبي (الاتحاد)

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حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«آر دبليو اي» خطوات متقدمة في الحصول على الموافقات التنظيمية لمشروعهما المشترك «دوغر بانك ساوث» لمحطات طاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط، حيث تم قبول طلب الموافقة على تطوير المشروع من قبل هيئة التخطيط في المملكة المتحدة.

ويقع مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح البحرية في منطقة مياه منخفضة على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، وسوف تتوزع محطات طاقة الرياح على موقعين، وهما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية، ومن المتوقع أن يزوّد هذا المشروع الضخم ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ومن شأن قبول طلب الموافقة على التطوير الانتقال بالمشروع إلى المرحلة التي تسبق إجراء الفحص، على أن يتبعها إجراء فحص عام في وقت لاحق من عام 2024.

وسيضم المشروع 200 توربينة رياح بقدرة إجمالية تقدر بـ 3 جيجاواط. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار المشترك بين «مصدر» و«آر دبليو اي» في دعم الاقتصاد البريطاني خلال مرحلة البناء والتطوير «إجمالي القيمة المضافة» بنحو مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك 400 مليون جنيه إسترليني في منطقة هامبر.

وقال سفين اوترموهلين، الرئيس التنفيذي لـ «ار دبليو اي» لطاقة الرياح البحرية: سعداء بالوصول بمشروع «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح البحرية إلى هذه المرحلة المهمة. وتعكس شراكتنا مع «مصدر» التزامنا المشترك بدعم أجندة الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وتوفير فرص عمل، وتقديم مزايا اقتصادية قيمة للمنطقة. كما جاء قبول طلب الموافقة على التطوير من قبل هيئة التخطيط البريطانية ثمرة الجهود الكبيرة لفرق عملنا، وإننا نتطلع إلى مواصلة العمل وإنجاز المراحل التالية.

من جهته، قال حسين المير، مدير إدارة مشاريع طاقة الرياح البحرية العالمية في «مصدر»: يسعدنا إنجاز هذه الخطوة المهمة بالتعاون مع شركائنا في «آر دبليو اي» ضمن مساعينا لزيادة حجم مشاريعنا لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة التي تعد أحد أسواقنا الاستراتيجية الرئيسية، ونحن في «مصدر» ملتزمون بتطوير مشاريع طاقة نظيفة بتكلفة مناسبة تدعم مساعي الدول لتحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، ويعكس مشروع «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح البحرية مساعي «مصدر» لبناء منظومة طاقة مستقبلية منصفة، ونحن سعداء باقترابنا من تحقيق هذا الهدف.

وسوف تتولى «آر دبليو اي» مهام تطوير وإنشاء وتشغيل المشروع بالنيابة عن الشركاء في المشروع، وهما «آر دبليو اي» (51%) و«مصدر» (49%).

وكانت «آر دبليو اي» قد وقعت في يناير 2023 اتفاقيات تأجير لمشروعي «دوغر بانك ساوث» مع شركة «ذا كراون ايستيت».

وفي ديسمبر 2023، أعلنت «مصدر» استحواذها على حصة قدرها 49 بالمائة في مشروع «دوغر بانك ساوث» لمحطات طاقة الرياح البحرية، وتم استكمال اتفاقية الشراكة بين الشركتين في فبراير 2024.

وسوف يساهم مشروع «دوغر بانك ساوث» في دعم اقتصاد المنطقة، وتحقيق طموحات المملكة المتحدة الخاصة بالحياد المناخي وتعزيز نموها الاقتصادي وأمن الطاقة.

وبعد قبول طلب «الموافقة على التطوير»، ستتمثل الخطوات اللاحقة في تأمين عقود فروق القيمة، ومن ثم توفير التمويل والبدء بالبناء.