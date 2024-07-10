اتفاقية بين «ماريوت» و«إيجل هيلز» لتطوير منتجع فندقي بـ «رمحان»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت ماريوت الدولية وشركة إيجل هيلز للتطوير العقاري اتفاقية جديدة لإطلاق أول منتجع من سلسلة محميات الريتز-كارلتون في دولة الإمارات، بجزيرة رمحان الوجهة الساحلية الحصرية في أبوظبي.

وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز: إن التعاون مع ماريوت الدولية في جزيرة رمحان يشكل خطوة سباقة تعكس التزام الشركة بابتكار تجارب استثنائية وإعادة تعريف مفهوم الضيافة.

وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية، إن التعاون الوثيق مع إيجل هيلز، من شأنه تقديم تجربة مميزة من منشآت محميات الريتز-كارلتون الاستثنائية ضمن ربوع الإمارات. ومن المزمع افتتاح المنتجع في عام 2029، حيث سيحتل موقعاً مميزاً ضمن المشروع الرئيس لجزيرة رمحان، ويضم 50 فيلا خاصة، من بينها أول الفلل العائمة في المنطقة.