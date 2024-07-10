1.74 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت المؤشرات العامة للأسعار في أسواق المال المحلية وأغلقت في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة تداولات أمس، وسط ارتفاع ملموس في قيمة السيولة المتدفقة للتداول والتي بلغت قيمتها نحو 1.74 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال بالدولة.

ووفقاً للبيانات فقد ارتفع المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي بنسبة 0.03% ليغلق على مستوى 9138 نقطة، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.7915 تريليون درهم، وذلك كمحصلة لإجمالي التداولات التي شهدها السوق خلال الجلسة والتي بلغت قيمتها 1.48 مليار درهم، تم تداولها من خلال 15.1 ألف صفقة تقريباً أبرمت على أسهم الشركات المدرجة وتم من خلالها تداول 489 مليون سهم.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 19 صفقة كبيرة خلال الجلسة، بلغت قيمتها الإجمالية 372 مليون درهم، توزعت على 10 صفقات أبرمت على أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وتم من خلالها تداول نحو 57 مليون سهم بسعر 4.01 درهم للسهم وبقيمة إجمالية تتجاوز 228 مليون درهم، فيما أبرمت 9 صفقات على أسهم شركة رأس الخيمة للإسمنت تم من خلالها تداول 125 مليون سهم بسعر 1.15 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للصفقات المبرمة بلغت 144 مليون درهم تقريباً. وكانت محصلة التداول الإجمالية ارتفاع أسعار 25 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما استقرت أسعار 52 شركة دون تغيير وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية لها. وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي خلال جلسة الأمس بلغت قيمتها 324 مليون درهم صافي شراء، في حين استحوذوا على نحو 45% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة.

سوق دبي

شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 261 مليون درهم بتنفيذ 7.7 ألف صفقة توزعت على 107 مليون سهم، وأغلق المؤشر على مستوى 4080 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.05 % عن مستوى إغلاقه السابق.

وشهد التداول ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 20 شركة مقابل تراجع أسعار 17 شركة وثبات أسعار 7 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها يوم أول أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة التداولات أمس نحو 81 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 125 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 13 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 13 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم خلال الجلسة؛ ولذا فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 107 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 41 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 158 مليون درهم لتشكل ما نسبته 60 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 51 مليون درهم صافي بيع.