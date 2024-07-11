الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثاً عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2375.70 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2381.30 دولار.

وتراجع الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 992.30 دولار.