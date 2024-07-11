ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من مصرف الشارقة الإسلامي

رحّبت ناسداك دبي اليوم، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي من قبل مصرف الشارقة الإسلامي، وهو الإصدار السادس ضمن برنامج المصرف لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار أميركي والذي تأسس في عام 2013.

ووفق بيان صحفي صادر عن ناسدك دبي، فقد جذبت الصكوك المدرجة من مصرف الشارقة الإسلامي، والمُستحقة في عام 2029، طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتجاوز الاكتتاب فيها القيمة المستهدفة بواقع 3 أضعاف حيث بلغ حجم الطلب 1.5 مليار دولار أميركي، مما يعكس جاذبية سوق المال الديناميكي في الإمارات.

وبذلك يصل إجمالي الصكوك القائمة من قبل المصرف في ناسداك دبي التي تشمل اثنين من الصكوك غير المضمونة وصكوكاً إضافية من المستوى الأول لرأس المال إلى 1.5 مليار دولار أميركي.

وارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 93.89 مليار دولار أميركي، مما يعزز مكانتها كسوق عالمي رائد لإصدارات الصكوك.

ووصلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة في ناسداك دبي الآن إلى 134.1 مليار دولار أميركي.

واحتفالاً بالإدراج، قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي "شهدت صكوكنا التي تم ادراجها أخيرا في ناسداك دبي، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث عكست الثقة القوية التي يوليها المستثمرون لاستراتيجية مصرف الشارقة الإسلامي".

وأكد أن رؤية مصرف الشارقة الإسلامي تتمثل في مواصلة الابتكار وتقديم خدمات مالية استثنائية تلبي احتياجات العملاء كافة، حيث أحرز المصرف نجاحاً مميزاً في دخول الأسواق المالية العالمية.

من جانبه ، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي إن إدراج مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي، يؤكد التزامنا بتهيئة وتوفير سوق ديناميكي وفعال للتمويل الإسلامي، كما يعكس جهودنا المستمرة لتسهيل عمليات الإدراج، مما يسهم في نمو تنوع الفرص في أسواق المال الإسلامية، وتوفير إمكانية الوصول السلسل إلى قاعدة مستثمرين متنوعة.

وكونه واحدًا من أوائل مصدري الصكوك في السوق، بإصداره لأول صكوكه عام 2006، يُعد هذا الإصدار هو التاسع للصكوك العامة لمصرف الشارقة الإسلامي، والأول منذ عام 2020.

ولاقى هذا الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين العالميين، مما يعزز مستوى الثقة بالقطاع البنكي في الإمارات.

ويمتلك المصرف حاليًا صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار وتستحق في يونيو 2025، وصكوك الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار يمكن استدعاؤها في يوليو 2025، بينما تستحق الصكوك الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار في يوليو 2029.

