"إحصاء أبوظبي" يطلق الدورة السادسة من مشروع مؤشر النضج الإحصائي



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز الإحصاء في أبوظبي، الدورة السادسة من مشروع مؤشر النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2024 الذي يقيس جاهزية الجهات الحكومية نحو إعداد وإصدار الإحصاءات الرسمية بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة من المركز.

ويُعد مؤشر النضج الإحصائي، أداة مهمة لضمان جودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية ضمن منظومة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.

وخلال فعالية الإطلاق، كرم المركز عدداً من الجهات الحكومية تقديراً لجهودها وتعاونها خلال الدورة الخامسة من المشروع لعام 2023، ضمن فئتي "النضج" و"التقدم الملحوظ".

وضمت فئة "النضج" عشر جهات حكومية، هي هيئة البيئة - أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة التعليم والمعرفة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة البلديات والنقل.

وفي فئة "التقدم الملحوظ"، كرم المركز ممثلي دائرة تنمية المجتمع، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، تقديرا لجهود هذه الجهات وتحقيقها تقدمًا ملحوظًا في مسيرة النضج الإحصائي التي يشرف عليها مركز الإحصاء - أبوظبي.

وقال عبدالله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: تعكس الدورة السادسة من مؤشر النضج الإحصائي الالتزام الراسخ بتمكين حكومة المستقبل في أبوظبي بالاستناد إلى بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تعزز من فعالية القرارات والسياسات ومن ثم الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، مشيراً إلى أن مؤشر النضج الإحصائي يوفر فرصة للجهات الحكومية المشاركة في تقييم أدائها في إنتاج مؤشراتها الإحصائية ضمن المنظومة اللامركزية لإدارة العمل الإحصائي في الإمارة.

وخلال فعالية الإطلاق، عقد المركز ورشة عمل بحضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة في مشروع النضج الإحصائي، تم خلالها عرض معايير ومنهجية التقييم المعتمدة لإنتاج الجهات للمؤشرات الإحصائية بالإضافة إلى الجدول الزمني الذي يوضح مراحل تنفيذ الدورة السادسة من المشروع.

ويقيس مؤشر النضج الإحصائي في دورته السادسة مستويات النضج لدى الجهات الحكومية اعتماداً على محورين رئيسين، هما قياس مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، إلى جانب قياس التزام الجهات بمعايير جودة البيانات والعمليات والمخرجات المعتمدة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتساعد نتائج مؤشر النضج الإحصائي الجهات الحكومية على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير بما يضمن أعلى مستويات الجودة والدقة للإحصاءات الرسمية في إمارة أبوظبي.