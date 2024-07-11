«غرفة رأس الخيمة» توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها الأرجنتينية



رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة رأس الخيمة وغرفة التجارة والخدمات الأرجنتينية، اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية الأرجنتين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية بين ممثلي القطاع الخاص في رأس الخيمة والأرجنتين، وتنظيم بعثات تجارية بينهما من أجل مد جسور التواصل البناء بين التجار وأصحاب المشاريع، وتحفيز مشاركة الجانبين في المعارض التجارية ومختلف الفعاليات الاقتصادية.

وقع الاتفاقية من جانب غرفة تجارة رأس الخيمة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة، ومن جانب غرفة التجارة الأرجنتينية المهندس عمر حفار رئيس الغرفة يرافقه محمد النجار مدير الاستثمارات وماريا فلورنسيا مديرة العلاقات الدولية وبحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة.

وأكد رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أن الغرفة على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات الممكنة لدفع التعاون التجاري المشترك بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة رأس الخيمة والأرجنتين، في مختلف القطاعات الاستثمارية المعنية.

وقال إنه، بموجب الاتفاقية سنبدأ كلانا العمل على تبادل الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض والفعاليات المقامة سواء في رأس الخيمة أو الأرجنتين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة والأرجنتين بلغ في العام 2022 ما يقرب من 37 مليون درهم، متضاعفاً حوالي ثلاث مرات عن العام الذي سبقه، وقد استحوذت الواردات على نصيب كبير من حجم التبادل.

من جانبه أعرب رئيس غرفة التجارة والخدمات الأرجنتينية، عن اهتمامه بتفعيل العلاقات الاقتصادية والثنائية المشتركة، مع دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، داعياً أصحاب الأعمال لزيارة الأرجنتين، والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة، ومحاولة استثمارها بالصورة التي تدعم وتعزز من حجم العلاقات المشتركة بين الطرفين.

وأكد حرصه على توقيع الاتفاقية مع غرفة رأس الخيمة لما تُمثله الإمارة من موقع جغرافي، وتشريعات اقتصادية وأنظمة استثمارية مرنة، تجعلها من الوجهات الاستثمارية المميزة في المنطقة والعالم.