"إعمار للتطوير" تطلق 30 مشروعاً وتبيع 8.4 ألف وحدة خلال 6 أشهر



دبي (الاتحاد)

أطلقت إعمار للتطوير 30 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، ما أدّى إلى بيع 8400 وحدة، بزيادة 56%، كما تعاونت إعمار مع 995 وكالة ودرّبت 5945 وكيلاً عبر أكاديمية إعمار لتحقيق هذا النموّ.

وعقدت شركة إعمار العقارية تجمّعها نصف السنوي للموظفين، وهو اجتماع دوري يُعقد كلّ ثلاثة أشهر، يتم خلاله استعراض أداء الشركة وتحديد الخطوات المستقبلية.

وقال محمّد العبّار مؤسس إعمار العقارية: أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 يعكس سعي إعمار المستمرّ نحو التميز والابتكار، فنحن لا ندير أعمالاً فحسب، بل نصنع نهجاً ونبني مجتمعات مُعدّة لمستقبل أكثر ازدهاراً.

وشهدت مشاريع مثل العنوان زعبيل رزيدنسز وبالاس رزيدنسز دبي هيلز إستيت، بيع 2500 وحدة لكلّ منهما في غضون سبعة أيام فقط، كما منحت الشركة 50 عقد بناء بقيمة 8.7 مليار درهم.

وحصل برج خليفة على شهادة LEED البلاتينية للبناء المستدام، ما يعزّز التزام إعمار بالاستدامة.

وفيما يخص مراكز التسوّق التابعة لإعمار فقد استمرّت بدورها في تحقيق مزيد من النجاحات في النصف الأول من عام 2024، بما في ذلك دبي مول، الذي أصبح المكان الأكثر زيارة على مستوى العالم في عام 2023 مع اجتذابه 105 ملايين زائر.

وسجّل المول زيادة بنسبة 8% في عدد الزوّار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما أسهمت التحسينات مثل زيادة عدد مواقف السيارات المتاحة وتحسين تصميم دورات المياه في تعزيز تجربة الزوّار. واجتذبت دبي أوبرا 250 ألف مشاهد، كما أن إطلاق مراسي أكواريوم والحديقة المائية، وهو الأكبر في البحرين، وأول سينما IMAX بتقنية الليزر في ريل سينما البحرين، سلّط الضوء على التزام إعمار بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية.