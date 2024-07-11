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اقتصاد

«دبي لحماية المستهلك» تنفذ ورشاً توعوية للعاملين في الفنادق والوجهات السياحية

«دبي لحماية المستهلك» تنفذ ورشاً توعوية للعاملين في الفنادق والوجهات السياحية
12 يوليو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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نظّمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورش عملٍ توعوية في إطار برنامج التوعية الأمنية السياحية في الإمارة، استهدفت 832 موظفاً ضمن 26 من المنشآت الفندقية والوجهات السياحية البارزة في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي.
ونفذت الورش بالتعاون مع الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي.
وتأتي هذه الورش بشكلٍ أساسي بهدف تعريف العاملين في المنشآت الفندقية والسياحية بالخدمات التي توفّرها الدائرة، فضلاً عن توضيح قنوات التواصل الخاصة بتقديم الخدمات السياحية المتنوعة.
وتسعى الورش إلى التعريف بحقوق المستهلكين وواجباتهم، مع التأكيد على ضرورة مساعدة النزلاء والزوار على فهم آلية التواصل مع إدارة حماية المستهلك. 

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