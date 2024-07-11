الجمعة 12 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المُلتقى السنوي لـ«الاتحادية للضرائب» يُكرِّم المُتميزين بالمجال الضريبي

خلال الملتقى السنوي لموظفي الهيئة الاتحادية للضرائب (من المصدر)
12 يوليو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تصدُّر الإمارات ودبي مؤشرات التنافسية العالمية ثمرة عمل جماعي
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ ثقافة التميز والريادة في مؤسسات القوات المسلحة

أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء معايير التميز والابتكار في جميع مجالات عملها لتحقيق رؤيتها بأن تكون هيئة ضريبية رائدة عالمياً تماشياً مع مسيرة التميز الحكومي التي تعتمد على رؤية استشرافية تركز على النتائج والقيمة المميزة.
جاء ذلك خلال المُلتقى السنوي لموظفي الهيئة الاتحادية للضرائب الذي أُقيم في إطار استراتيجية الهيئة للارتقاء المُستمر ببيئة العمل المؤسسي وتلبية معايير الجودة الشاملة، وتشجيع فريق عملها على الإبداع والعمل الجماعي التكاملي للمُحافظة على مُعدلات أداء مرتفعة، وتكريم المُتميزين والمُبتكرين في المجال الضريبي.
وحصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على تصنيف «أفضل بيئة للعمل» خلال عام 2024 من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل «Great Place to Work»، وذلك تقديراً لجهودها في بناء بيئة عمل إيجابية ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
وتم خلال المُلتقى تكريم 68 موظفاً ضمن فئات «المُتميزين» من الأفراد وفرق العمل، و«الموظفين المؤسسين للهيئة»، و«أصحاب الابتكارات الضريبية»، وخريجي الدبلومات الحكومية من موظفي الهيئة، و«الجنود المجهولين»، و«أصحاب البصمات الإيجابية المؤثرة في مسيرة الهيئة» منذ انطلاقتها.
وقال البستاني: حققت الهيئة خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات، وشهدت توسعاً كبيراً في قاعدة مُتعامليها، وخدماتها، فيما شهدت أنظمتها وإجراءاتها عمليات تطوير مستمرة، وأطلقت الهيئة مجموعة من المُبادرات والمشاريع التحوُّلية الكُبرى.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
خالد البستاني
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات غزة
12 يوليو 2024
جانب من قمة واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يُعمق التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية ويعزز المساعدات لأوكرانيا
12 يوليو 2024
فتيات أفغانيات ينقلن الماء بمقاطعة باغلان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد ثلث أطفال أفغانستان
12 يوليو 2024
مطالبات دولية بإطلاق سراح الموظفين الأمميين فوراً وبلا شروط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب «الحوثيين» بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
12 يوليو 2024
الاتحاد الأفريقي وافق على تشكيل قوة عسكرية جديدة لمكافحة الإرهاب في الصومال (أرشيفية)
الأخبار العالمية
القوة الأفريقية في الصومال.. دور أساسي لدحر الإرهاب
12 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©