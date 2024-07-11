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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» ينشر إطاراً تنظيمياً للإبلاغ عن المخالفات

«أبوظبي العالمي» ينشر إطاراً تنظيمياً للإبلاغ عن المخالفات
12 يوليو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن سوق أبوظبي العالمي «أبوظبي العالمي»، عن نشر إطاره التنظيمي للإبلاغ عن المخالفات.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي، والذي هو جزء من بيئة العمل المتقدمة في أبوظبي العالمي، ليكمّل الأطر التنظيمية المتبعة حالياً، ويشمل أنظمة متخصصة تعزز ثقافة ومتطلبات «الإفصاحات المحمية»، وقنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لتشريعات أبوظبي العالمي أو حصول جرائم المالية، وحماية لجهات الإبلاغ غير المعروفة بحسن نية عن سوء السلوك المشتبه به، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في أنظمة العمل الحالية لحماية موظفي كيانات أبوظبي العالمي من أي إجراءات انتقامية نتيجة الإفصاح والإبلاغ عن المخالفات، ومتطلبات الحوكمة المؤسسية لدعم الإبلاغ عن المخالفات لدى جميع كيانات أبوظبي العالمي.
كما يشمل السياسات والإجراءات للشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والشركات الكبرى في أبوظبي العالمي.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد دليلاً ملموساً على الجهود والمساعي المستمرة من قبل جميع الجهات العاملة في أبوظبي العالمي لتطبيق أعلى المعايير الدولية لمزاولة الأعمال، حيث ستطبق المؤسسات العاملة في أبوظبي العالمي الإجراءات المناسبة لدعم الإبلاغ عن المخالفات بفعالية بحلول 31 مايو 2025.

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