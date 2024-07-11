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أبوظبي تستضيف القمة العالمية لصناعة الطيران سبتمبر القادم

أبوظبي تستضيف القمة العالمية لصناعة الطيران سبتمبر القادم
12 يوليو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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تستضيف أبوظبي النسخة السابعة من القمة العالمية لصناعة الطيران في يومي 25 و26 سبتمبر 2024. 
وتجمع القمة أبرز قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين بإشراف الرؤساء التنفيذيين لسلاسل توريد قطاع الطيران في العالم، بهدف تطوير الإستراتيجيات وبناء الشراكات.
وأسهمت القمة منذ إطلاق نسختها الأولى في عام 2012 بتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً لقطاع الطيران، الذي شهد نمواً ملحوظاً وأصبح عاملاً رئيساً في النمو الاقتصادي.
وتتمحور نسخة العام الجاري حول تحقيق مجموعة من الأهداف لتطوير القطاع ومواجهة مخاوف الطيران العالمية واستكشاف طرق جديدة لتعزيز القدرات التكنولوجية والاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلسلة توريد الطيران، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالمسؤولية البيئية.
وتركز جلسات النقاش في القمة على تطوير نظام القطاع الدفاعي في دولة الإمارات والاستثمار في قطاع الطيران المزدهر في المنطقة، فضلاً عن الالتزام بالمسؤولية البيئية لإرساء مستقبل مستدام وتحسين البنية التحتية للمطارات لتحقيق النمو المستقبلي. 
وقال تيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس: تشكل القمة العالمية لصناعة الطيران منصة عالمية المستوى لتوفير فرص وشراكات جديدة تساعد على إحداث نقلة نوعية في القطاع. وتمثل أبوظبي اليوم عاصمة عالمية في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، والوجهة المفضلة لقادة القطاع وصناع القرار الدوليين، بما ينسجم مع الاستراتيجيات العالمية الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني في القطاع، وتوفر القمة منصة مثالية للقاء الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم وتقديم الحلول المبتكرة والمزايا المتطورة.

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