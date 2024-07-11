9 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 9 مليارات درهم خلال جلسة تداولات الأمس لتبلغ 3.484 تريليون درهم، في حين طغى «اللون الأخضر» على شاشات التداول إذ ارتفعت أسعار 66 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة في سوقي «أبوظبي» و«دبي».

وأغلقت المؤشرات على ارتفاع وسط تدفق سيولة للتداول بلغت قيمتها 1.35 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تداولات الأمس، عند مستوى 9151 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.14% مقارنة مع إغلاقه أول أمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في السوق 1.075 مليار درهم، حيث شهدت الجلسة إبرام 17.4 ألف صفقة تم من خلالها تداول 318 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 41 شركة مقارنة مع تراجع أسعار 15 شركة فيما استقرت أسعار 57 شركة عند نفس مستويات إغلاقها أول أمس دون تغيير.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 7 مليارات درهم لتبلغ 2.798 تريليون درهم أمس مقارنة مع 2.791 تريليون درهم أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 32 مليون درهم، إلا أن إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 34% ما يعادل 365 مليون درهم.

وأما المستثمرين المؤسساتيين فقد استثمروا نحو 22 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي خلال جلسة تداولات الأمس.



سوق دبي

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 227 مليون درهم بتنفيذ 7.5 ألف صفقة توزعت على 113 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4091 نقطة بارتفاع وقدره 10.76 نقطة تعادل زيادة بنسبة 0.26% عن إغلاقه أول أمس.

وكانت محصلة التداولات في سوق دبي المالي ارتفاع 25 شركة وهبوط 13 شركة وثبات أسعار 9 شركة دون تغيير مقارنة مع مستويات الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 2 مليار درهم لتصل إلى 686 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية جلسة الأمس، مقارنة مع 684 مليار درهم أول أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس نحو 72 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 93 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 26 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 12 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 14 مليون درهم خلال الجلسة.

ونتيجة لإجمالي التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 110 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 48.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 123 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 13 مليون درهم صافي بيع.