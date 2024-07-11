«أدنوك» تستخدم نظام RoboWell للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك»، عن استخدام نظام RoboWell المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة «إيه آي كيو» للتحكم الآلي في الآبار ضمن عملياتها في حقل «نصر» البحري، وذلك للمرة الأولى عالمياً في العمليات البحرية.

وتؤكد هذه الخطوة استفادة «أدنوك» من تطبيق أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة وضمان توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول.

وقامت «أدنوك» بتطبيق نظام RoboWell بالشراكة مع «إيه آي كيو»، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، والتي تقدم حلولاً نوعية لقطاع الطاقة، حيث يستخدم النظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة لتشغيل الآبار بشكل آلي بحيث يتم ضبطها ذاتياً وفقاً للظروف المتغيرة.

ويسهم استخدام هذا النظام في تعزيز أمن وسلامة العمليات التشغيلية للآبار، ورفع الكفاءة، وتقليل رحلات العمل إلى الموقع والحاجة للتدخل البشري، وخفض الانبعاثات.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: يعكس استخدام نظام RoboWell في حقل نصر البحري كيفية استفادة «أدنوك» من إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم جهودها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول، وذلك ضمن مساعيها إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم، عبر إدماج حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب عملها بدءاً من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لرفع الكفاءة والوصول إلى أتمتة العمليات التشغيلية، ومن خلال شراكتنا مع «إيه آي كيو»، فإننا نستفيد من الخبرات الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجالي الطاقة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة مستقبلاً.

ويقع حقل «نصر» على بعد 130 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي، وهو حقل بحري يوظف التقنيات الرقمية في كافة عملياته، حيث يستخدم حلول التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وخفض الانبعاثات.

وتم تطبيق نظام RoboWell بشكل أوّلي على امتداد 10 آبار في حقل «نصر»، ومن المقرر أن تقوم «أدنوك» كذلك بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في أكثر من 300 بئر ضمن عملياتها البرية والبحرية خلال العام الجاري.

من جانبه، قال الدكتور كريستوفر كوبر، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيه آي كيو»: تستفيد «إيه آي كيو» من حلول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي تحقق القيمة على امتداد كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وقد أثبت نظام RoboWell بالفعل قدرته على تحسين استهلاك الغاز المرفوع بما يصل إلى 30%، ورفع الكفاءة التشغيلية بما يصل إلى 5%، حيث يمثل تطبيق هذا النظام على نطاق واسع خطوة مهمة لشركة «إيه آي كيو» و«أدنوك»، ومن خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا الرائدة، فإننا نساهم في تمكين «أدنوك» من تحقيق أقصى قيمة من مواردها وتعزيز عملياتها التشغيلية.

وتم تطوير نظام RoboWell من قبل شركة «إيه آي كيو» و«مركز ثمامة للتميز» التابع لأدنوك، وهو مركز يستفيد من البيانات الضخمة، والحلول الرقمية، والتحليلات الذكية لتعزيز الوصول إلى الموارد الهيدروكربونية وتحقيق قيمة أكبر من المكامن الحالية.

وتم استخدام النظام للمرة الأولى في عام 2023 ضمن حقل «باب الشمالي الشرقي» البري، وهو أول حقول «أدنوك» الذكية التي تحقق التميز في تطبيق تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة.