مصرف عجمان يوسع شراكته مع فيزا

عجمان(الاتحاد)

وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لتوسيع التعاون بين الجانبين وإطلاق حلول ائتمانية لدعم أعمال الشركات والمشاريع التجارية في دولة الإمارات وتيسير عملية إدارة النفقات ومتطلبات رأس المال العامل.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان والدكتورة سعيدة جعفر، مديرة المجموعة والنائب الأول للرئيس لشركة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، إطلاق بطاقة مصرف عجمان أكسلرايت للأعمال التي توفر مجموعة واسعة من الميزات المصممة وفق احتياجات الأعمال التجارية.

وقال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان أن حلول أكسلرايت الائتمانية تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويد الشركات بتسهيلات تمكنها من إدارة نفقاتها بكفاءة، فيما أشارت سليمة غوتيفا نائب الرئيس والمدير العام لفيزا في دولة الإمارات إلى أن الشراكة مع مصرف عجمان تهدف إلى تقديم مزايا استثنائية وإضافة قيمة لعملاء مصرف عجمان من رواد الأعمال بما يعزز قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة من خلال تأمين عمليات دفع مبسطة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.