«فيرتيغلوب» تفوز بعقد قيمته 397 مليون يورو لشحن الأمونيا إلى أوروبا



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيرتيغلوب» فوزها بعقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي ضمن مزاد مؤسسة H2Global التجريبي وهي مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ.

والتزمت «فيرتيغلوب»، وهي شراكة استراتيجية بين مجموعة «أدنوك» وشركة «أو سي أي جلوبال» ومقرها في أبوظبي، بتوريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوى محتمل يصل إلى 19,500 طن في عام 2027 (تخضع لتاريخ بدء الإنتاج وتوافر المنتج) مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك في المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى 397 ألف طن بحلول عام 2033، وذلك على أساس سعر ألف يورو للطن.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب» إن فوز«فيرتيغلوب» بهذا العقد يُعد إنجازاً مهماً يُعزز ريادة الشركة في تطوير عملية إنتاج الأمونيا المستدامة ُويمثل خطوة إضافية حاسمة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر في النصف الأول من عام 2025.

وأضاف أن فوز الشركة بالمزاد التجريبي لمؤسسة«H2Global» يعكس ريادتها في توفير المنتجات منخفضة الكربون والتزامها بخلق مستقبل أكثر استدامة وأشاد بالجهود التي بذلها فريق عمل «فيرتيغلوب» والتي كان لها مساهمة مهمة في تحقيق هذا الإنجاز

وقد أقرت الحكومة الألمانية مبلغ 4.43 مليار يورو لآلية مزاد «H2Global» المزدوج التي تنفذها شركة «هينتكو» لتسريع وتيرة تبني الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

وتلتزم «فيرتيغلوب» بإنتاج الأمونيا بما يتماشى مع أنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهيدروجين المتجدد وستلبي معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية الإضافية المنصوص عليها ضمن المزاد.

كانت فيرتيغلوب قد سلمت في عام 2023 أول شحنة من الأمونيا المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون «ISCC PLUS»، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر.

وقامت «فيرتيغلوب» في مايو 2024 بإنتاج أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه».

من جانبها قامت شركة «أدنوك» بتسليم الشحنة إلى شركة «ميتسوي وشركاه المحدودة» في اليابان ليتم استخدامها في توليد الطاقة النظيفة.

جدير بالذكر أن «فيرتيغلوب» تعمل على تطوير مشاريع أخرى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، ومن ضمنها منشأة «تعزيز» لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في مدينة الرويس الصناعية بالشراكة مع «تعزيز» و«ميتسوي وشركاه المحدودة» و"جي إس إنرجي كوربوريشن.