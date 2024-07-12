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اقتصاد

الذهب يتراجع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب
12 يوليو 2024 09:39

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2409.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد صعوده اثنين بالمئة أمس الخميس.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 31.18 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر أمس الخميس.
وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1003.25 دولار وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 982.44 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاضات أسبوعية.

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ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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