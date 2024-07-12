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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
12 يوليو 2024 11:13

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلا أنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.
وبحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.73 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 83.08 دولار للبرميل.
وارتفع العقدان في الجلستين السابقتين لكنهما يتجهان لتسجيل خسارة أسبوعية.
وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو واحد بالمئة على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع ومن المتوقع أن تنخفض 0.1 بالمئة فقط.

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المصدر: وكالات
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