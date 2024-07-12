6.4 مليار درهم تداولات أسواق المال المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استطاعت أسواق المال المحلية أن تتماسك في المنطقة «الخضراء» عند إغلاق نهاية الأسبوع أمس الجمعة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار درهم خلال الأسبوع، وذلك بدعم من الاستثمار المؤسساتي في السوقين، والاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، الأمر الذي مكن الأسواق من تجاوز حالة التذبذب التي خيمت على أداء المؤشرات خلال الأسبوع.

وفي سوق العاصمة أبوظبي سجلت التداولات تذبذباً واضحاً في أداء المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع، إلا أنه تمكن من الإغلاق في المنطقة «الخضراء» عند مستوى 9143 نقطة يوم أمس مقارنة مع 9139 بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق، بارتفاع طفيف قيمته 4 نقاط ونسبته 0.04%.

ويأتي ذلك بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى السوق، حيث تظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب قاموا باستثمار نحو 260 مليون درهم جديدة في أسهم الشركات المدرجة خلال الجلسات الخمس الماضية، كما بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي نحو 89 مليون درهم أيضاً صافي شراء خلال نفس الفترة، الأمر الذي مكن السوق من التماسك.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 77 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس الماضية، تم من خلالها تداول 1.63 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.15 مليار د رهم.

وكانت محصلة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع ارتفاع أسعار 48 شركة مقابل تراجع أسعار 28 شركة فيما أغلقت 37 شركة على استقرار من دون تغيير في مستويات أسعارها مقارنة مع مستويات الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع الماضي.

وظلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة قريبة من مستوى 2.796 تريليون درهم من دون تغيير يذكر.

واستقطب سوق دبي المالي نحو 1.26 مليار درهم للتداول على مدى الجلسات الخمس الماضية، وشهد السوق إبرام 36.7 ألف صفقة خلال الفترة، تم من خلالها تداول 676 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4104 نقاط مقارنة مع 4070 نقطة بنهاية الأسبوع السابق بارتفاع بلغت قيمته 34 نقطة تقريباً، تعادل نمواً بنسبة 0.83%.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 7 مليارات درهم لتبلغ 689 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية يوم أمس ، مقارنة مع 682 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي سوق دبي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 547 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 43.5 % من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 644 مليون درهم.

ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 97 مليون درهم، صافي بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 854 مليون درهم، وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 841 مليون درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 13 مليون درهم، صافي شراء.