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اقتصاد

23 % حصة «الهجينة» من المركبات الكورية الجديدة

23 % حصة «الهجينة» من المركبات الكورية الجديدة
14 يوليو 2024 01:15

سول (د ب أ)

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بلغت نسبة السيارات الهجينة أكثر من 20% من جميع السيارات الجديدة المباعة في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام، في حين انخفضت مبيعات نماذج الديزل بشكل حاد، حسبما أظهرت بيانات الصناعة مؤخراً.
 ووفقاً لما نقلته أمس وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة «كار از يو» التي تتبع سوق السيارات، بلغ عدد سيارات الركاب الهجينة المسجلة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 903.2 ألف سيارة، بواقع 22.9% من جميع التسجيلات الجديدة.
 ويمثل عدد مبيعات الطرز الهجينة زيادة بنسبة 24.3% على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي.
 وهذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها السيارات الهجينة أكثر من 20% من المبيعات خلال فترة الأشهر الستة. وفي المقابل انخفضت مبيعات نماذج الديزل بنسبة 54.8% عن العام الماضي.

السيارات الهجينة
كوريا الجنوبية
الصناعة
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