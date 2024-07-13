ماليزيا تستعرض قدراتها الزراعية في دبي

دبي (الاتحاد)

تكثف وزارة الزراعة والأمن الغذائي في ماليزيا جهودها الترويجية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، سعياً لإبراز الصناعات الزراعية والغذائية في ماليزيا وتسليط الضوء على منتجاتها المتميزة في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، قام مكتب المستشار الزراعي الماليزي في دبي بتنظيم فعالية رفيعة المستوى للتواصل التجاري، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية وشبكات الأعمال بالقطاع الزراعي.

وهدفت هذه الفعالية إلى استعراض القدرات الزراعية المتطورة في البلاد والترويج للحدث الرئيسي الذي تنظمه الوزارة، المتمثل في المعرض الماليزي للزراعة والبستنة والسياحة الزراعية (ماها - MAHA)، والمقرر عقده في الفترة من 11 إلى 23 سبتمبر 2024، حيث تأسس المعرض في عام 1923 وتطور ليصبح المعرض الزراعي الأول في جنوب شرق آسيا، ويصبح شاهداً على الإرث الزراعي الغني في ماليزيا.

واحتفالاً بمرور قرن من الابتكار والقدرة على مواجهة التحديات، يسعى المعرض الماليزي للزراعة والبستنة والسياحة الزراعية (ماها - MAHA) للتركيز على تعزيز الممارسات المستدامة وسد الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية.

ومن بين العديد من النقاط البارزة التي يطرحها المعرض النظام البيئي الزراعي، الذي يشتمل على: موردي المدخلات، والشركات الزراعية، والتجار، والمصنِّعين والمجهِّزين، والموزعين، وشركات اللوجستيات، والمستهلكين.