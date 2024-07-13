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اقتصاد

«ديوا»: الشراكات الاستراتيجية استقطبت 43 مليار درهم

«ديوا» تسعى لترسيخ مكانتها وجهة متميزة للمشروعات (من المصدر)
14 يوليو 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص جذبت استثمارات بقيمة تزيد على 43 مليار درهم.
 وقالت، في بيان صدر أمس، إنها تسعى بشكل مستمر إلى بناء علاقات قوية وشراكات استراتيجية ترسخ من خلالها مكانتها كوجهة رئيسة متميزة للاستثمار وتستقطب عبرها الكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة ضمن إطار بيئة داعمة للأعمال ومنظومة تشريعية وقانونية متقدمة وخطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وبنية تحتية متطورة وفق أعلى المستويات العالمية.
وأشار البيان إلى أن المشاريع التي تنفذها «الهيئة» حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل للطاقة والمياه «IWPP»، باستثمارات تبلغ أكثر من 43 مليار درهم، ولدى «الهيئة» شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، وحصلت «الهيئة» في عام 2019 على شهادة الأيزو 44001 في إدارة علاقات الأعمال المشتركة من المعهد البريطاني للمعايير، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة لتميزها في إدارة علاقات استراتيجية فعالة مع شركائها وفق أعلى المعايير العالمية، وتعد سعادة المعنيين هدفاً أساسياً في استراتيجية الهيئة، وبلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة أكثر من 94% في عام 2023.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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