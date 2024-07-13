تأجير 75% من «ريم مول» بنهاية العام الحالي

سيد الحجار (أبوظبي)

كشف بروس فون كوفمان، مدير «ريم مول» عن تأجير 60% من المساحات التأجيرية في المول، متوقعاً تأجير نحو 75% من مساحات المول بنهاية العام الحالي، وصولاً إلى أكثر من 90% بنهاية العام المقبل.

وقال كوفمان لـ«الاتحاد»، إن مركز التسوق يمتد على مساحة إجمالية 186 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، ويوفّر أكثر من 400 علامة تجارية و80 مطعماً، كما يضم أكبر حديقة ثلجية في المنطقة، ويتمتع ببنية تحتية رقمية متطوّرة تدعم التجارة الإلكترونية وتقدّم للزوار تجربة تسوّق معززة رقمياً.

وأشار إلى أن أسعار التأجير في المول تنافسية وتناسب شرائح متنوعة من المستثمرين، لافتاً إلى توفير عروض خاصة فيما يتعلق بالتأجير، لاسيما للشركات التي تستأجر مساحات كبيرة.

وذكر أن حجم استثمار «ريم مول» بلغ 1.3 مليار دولار (4.78 مليار درهم)، حيث تم تطوير المول من خلال شركة الفروانية للتطوير العقاري المحدودة، وهي شراكة بين «أجيليتي جلوبال»، والشركة الوطنية العقارية، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك).

وتوقع كوفمان استقبال المول نحو 16 إلى 18 مليون زائر سنوياً، لاسيما مع الزيادة المستمرة في عدد الزوار والسياح بأبوظبي، موضحاً أن «ريم مول» يتميز بتوافر عوامل تنافسية مقارنة ببقية المراكز التجارية في أبوظبي، لاسيما من حيث الموقع المتميز بجزيرة الريم بالقرب من جزيرة المارية، وقلب أبوظبي، فضلاً عن توافر مرافق وخدمات فريدة وفي مقدمتها أكبر حديقة ثلجية في المنطقة.

وأوضح أن أبوظبي لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتطوير قطاع التجزئة في الإمارة، ما يعزز من تنافسية القطاع، ويضمن تنوع المراكز التجارية من حيث المواقع، والخدمات والمرافق التي توفرها هذه المراكز، وبما يدعم الاستراتيجية السياحية الجديدة لأبوظبي 2030.

وتشكل الاستراتيجية السياحية الجديدة للإمارة 2030، بداية حقبة جديدة من التوسع والتطور الاستراتيجي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتهدف إلى زيادة أعداد الزوار من حوالي 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7%، إضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من حوالي 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.

وتُسهم الاستراتيجية السياحية في توفير نحو 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34 ألف غرفة في عام 2023 إلى 52 ألف غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.

وذكر كوفمان أن «سنو أبوظبي» أكبر حديقة ثلجية على مستوى المنطقة، تقع على مساحة 9732 متراً مربعاً، وتم افتتاحها في يونيو 2023.

وذكر أن «ريم مول» يتميز بتوافر بنية تحتية رقمية متقدمة تمكّنه من ريادة مستقبل تجارب التسوق المتكاملة عبر «الإنترنت» والتسوق الشخصي، من خلال مجموعة من الابتكارات الرقمية التي تشمل تطبيقاً موحداً يوفّر للزوار خيار حفظ المشتريات في سلة مشتريات رقمية أو تسلمها بالمنزل، بالإضافة إلى التنقل الذكي داخل المول، ومواقف ذكية للسيارات.

وأوضح كوفمان أن أبوظبي تشهد تطوراً ملموساً لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للترفيه والاستجمام العائلي، متوقعاً أن يسهم «ريم مول» في رفع قدرات صناعة السياحة في أبوظبي والمنطقة ويساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لدولة الإمارات، والتي تشمل رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة.