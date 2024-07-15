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تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
15 يوليو 2024 08:42

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2409.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش.
كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2414.70 دولار.
وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى.‭‭ ‬‬

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.88 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 995.80 دولار وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 962.50 دولار.

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المصدر: وكالات
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