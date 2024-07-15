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تطوير مجمع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى في دبي

تطوير مجمع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى في دبي
15 يوليو 2024 11:31

أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار»، اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، بمساحة 1.55 مليون قدم مربع ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي. وفي إطار هذه الشراكة، ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية مثل (E11) (E311). ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في مجمّع المرافق اللوجستية الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزاً لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025. ولتلبية الطلب القوي على المستودعات ومرافق التخزين، يستهدف المشروع مزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL)، وشركات التجارة الإلكترونية، وتجار التجزئة الراغبين بالتوسع أو الانتقال إلى المجمّع. ويمتد المجمع الحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربع، حيث يضم ثلاثة مبانٍ، مكوّنة من وحدات مسبقة الصنع، يمكن تعديلها لتوفير مرافق لوجستية بمساحات مرنة قابلة لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين. وستتولى الدار تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءاً من التصور الأساسي والتصميم، وصولا إلى التنفيذ وأعمال الإدارة. ويأتي المشروع الجديد في إطار استثمار الدار الذي أعلنته مؤخراً، بقيمة مليار درهم، بغرض مواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي، إلى جانب خططها لتخصيص المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، تمشياً مع نمو أعمالها فيه. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية «تسهم هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع دي بي ورلد، في تعزيز حضورنا في قطاع الأصول اللوجستية، كما ستدعم خططنا التوسعية في دبي عموما». وأضاف «يتميز المشروع الجديد بموقعه الحيوي في مجمّع الصناعات الوطنية، ويمنحنا ميزة استراتيجية في منطقة لوجستية مهمة تتميز بقربها من الميناء والطريق السريع الرئيس بين دبي وأبوظبي، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول، سيكون لهذا المشروع الفريد دورٌ محوري في دفع مسيرة نمو الدار وتنويع محفظة أصولنا اللوجستية». من جهته، قال عبداللّه بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل دي بي ورلد في دول مجلس التعاون الخليجي«يساهم تعاوننا مع الدار، في تعزيز القدرات اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، ما يرسخ مكانتنا كمركز توزيع حيوي لمجموعة من أكبر الشركات المصنعة، والشركات العاملة في قطاع السلع والبضائع الاستهلاكية سريعة الحركة». وأضاف «يضم المجمّع اليوم أكثر من 330 شركة، تمارس عملياتها في مرافقه، لذا فإنّ تطوير المشروع اللوجستي الجديد للدار سيضمن توفير البنية التحتية والخدمات الضرورية، لتلبية المتطلبات المتزايدة لمتعاملينا، كما تعكس شراكتنا مع الدار التزامنا الراسخ بتقديم أحدث المرافق وحلول سلاسل التوريد بالتعاون مع شركائنا».

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