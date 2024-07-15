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الدولار يرتفع والعملات المشفرة تقفز مع تزايد آمال فوز ترامب

الدولار يرتفع والعملات المشفرة تقفز مع تزايد آمال فوز ترامب
15 يوليو 2024 11:47

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.
وصعد الدولار، مما دفع اليورو للتراجع 0.14 بالمئة إلى 1.0895 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2978 دولار.
وارتفعت العملات المشفرة، إذ قفزت بتكوين تسعة بالمئة إلى 62760 دولاراً. وزادت إيثر بأكثر من سبعة بالمئة لتصل إلى 3336.80 دولار.
وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.6775 دولار أميركي، في حين نزل الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6100 دولار أميركي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، عند 104.20.

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المصدر: وكالات
العملات المشفرة
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