34662 رخصة أعمال صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول

الشارقة (وام)

ارتفع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 34662 رخصة، بنسبة نمو وصلت 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعرب حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تقديره للجهود التي تضافرت لتحقيق هذا الإنجاز، داعياً مختلف القطاعات إلى مواصلة نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على خلق الفرص.

وقال المحمود: إن نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة.

وأكد أن البيانات الصادرة عن الدائرة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، الأمر الذي يشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة تطبيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبه، أوضح فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن عدد الرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3752 رخصة، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 30910 رخص.

وتصدرت الرخص التجارية القائمة بإجمالي 22283 رخصة وبنسبة نمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي، تليها الرخص المهنية بمجموع 10151 رخصة، بنمو 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.