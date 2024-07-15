الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

34662 رخصة أعمال صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول

مقر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
16 يوليو 2024 01:21

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات راسخة تستشرف المستقبل

ارتفع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 34662 رخصة، بنسبة نمو وصلت 3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تقديره للجهود التي تضافرت لتحقيق هذا الإنجاز، داعياً مختلف القطاعات إلى مواصلة نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على خلق الفرص.
وقال المحمود: إن نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة.
وأكد أن البيانات الصادرة عن الدائرة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، الأمر الذي يشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة تطبيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.
من جانبه، أوضح فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن عدد الرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 3752 رخصة، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 30910 رخص.
وتصدرت الرخص التجارية القائمة بإجمالي 22283 رخصة وبنسبة نمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي، تليها الرخص المهنية بمجموع 10151 رخصة، بنمو 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

الرخص الاقتصادية
رخص الأعمال
الإمارات
الشارقة
دائرة التنمية الاقتصادية
الرخص التجارية
آخر الأخبار
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
علوم الدار
الإمارات تحذر من تأثير إطالة أمد الصراع على السودان ودول الجوار
16 يوليو 2024
صبي يدير مشروعه التجاري البسيط على أنقاض المباني المدمرة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض بغزة تستغرق 15 عاماً
16 يوليو 2024
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
3 زوارق تهاجم سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن
16 يوليو 2024
جنود أوكرانيون في جبهة القتال
الأخبار العالمية
%43 من الأوكرانيين يؤيدون إجراء مفاوضات مع روسيا
16 يوليو 2024
دونالد ترامب وجيه دي فانس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترامب مرشحاً رسمياً للرئاسة وفانس نائباً للرئيس
16 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©