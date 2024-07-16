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الذهب يصعد وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأميركية

الذهب يصعد وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأميركية
16 يوليو 2024 09:46

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.
بحلول الساعة 0424 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2425.69 دولار للأوقية. وأمس الاثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولار بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولار.

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المصدر: وام
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