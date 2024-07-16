الثلاثاء 16 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الدار" تسجّل بيع أكثر من 660 وحدة ضمن مشروع "فيرديس من جنان" بدبي

"الدار" تسجّل بيع أكثر من 660 وحدة ضمن مشروع "فيرديس من جنان" بدبي
16 يوليو 2024 11:36

أعلنت الدار العقارية "الدار" اليوم عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع الشقق السكنية "فيرديس من جنان" الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار" في دبي- أول مشروع تطويري للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه.

وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي، حيث شكل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 83 في المائة من إجمالي المبيعات، ومثل حاملو جوازات السفر الهندية والمصرية والبريطانية أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات، مما يؤكد على مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش، وحظي المشروع بإقبال قوي من مواطني الدولة الذين ساهموا بنسبة 17 في المائة المتبقية.

أخبار ذات صلة
الإمارات وإندونيسيا.. علاقات راسخة تستشرف المستقبل
«الدار» و«موانئ دبي» توقعان اتفاقية لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية

وساهمت الإناث بنسبة 28 في المائة من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 72 في المائة المتبقية، وشكّل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 56 في المائة من المشترين، فيما ساهم المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية بنسبة 88 في المائة من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الدار في دولة الإمارات وخارجها.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع في الربع الأول من عام 2025.

المصدر: وام
الدار العقارية
دبي القابضة
دبي
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
برجيل القابضة تفتتح عيادتها في مطار زايد الدولي تفتتح عيادتها في مطار زايد الدولي
علوم الدار
برجيل القابضة تفتتح عيادتها في مطار زايد الدولي تفتتح عيادتها في مطار زايد الدولي
اليوم 13:14
كلباء يدشن معسكر سلوفينيا بـ «تجربة رومانية»
الرياضة
كلباء يدشن معسكر سلوفينيا بـ «تجربة رومانية»
اليوم 13:00
يوكوهاما يقيل كيويل
الرياضة
يوكوهاما يقيل كيويل
اليوم 12:37
قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بأفغانستان
الأخبار العالمية
قتلى وإصابة العشرات في حادث مروري بأفغانستان
اليوم 12:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©