"الدار" تسجّل بيع أكثر من 660 وحدة ضمن مشروع "فيرديس من جنان" بدبي

أعلنت الدار العقارية "الدار" اليوم عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع الشقق السكنية "فيرديس من جنان" الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار" في دبي- أول مشروع تطويري للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه.

وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم إماراتي، حيث شكل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 83 في المائة من إجمالي المبيعات، ومثل حاملو جوازات السفر الهندية والمصرية والبريطانية أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات، مما يؤكد على مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش، وحظي المشروع بإقبال قوي من مواطني الدولة الذين ساهموا بنسبة 17 في المائة المتبقية.

وساهمت الإناث بنسبة 28 في المائة من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 72 في المائة المتبقية، وشكّل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 56 في المائة من المشترين، فيما ساهم المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية بنسبة 88 في المائة من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الدار في دولة الإمارات وخارجها.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع في الربع الأول من عام 2025.