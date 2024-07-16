كيف تكون رحلتك آمنة؟ 7 نصائح ذهبية للحفاظ على الأمن الإلكتروني خلال موسم السفر

مصطفى عبد العظيم( أبوظبي) خلال فصل الصيف، ترتفع عمليات الخداع المتعلقة بالسفر بشكل كبير، ولحماية المسافرين من مختلف المخاطر السيبرانية، قدمت شركات تكنولوجيا وسفر مجموعة نصائح لمن يخططون للسفر خلال هذه الفترة لهم ترحالاً خالياً من المتاعب والبقاء في مأمن من التهديد واسع النطاق للإجرام الإلكتروني الذي يستهدف السياحة.

1- تجنب عروض السفر المزيفة

وتبدأ النصائح التي قدمتها كل من شركة كاسبرسكي ومسافر دوت كوم لكيفية الحفاظ على أمنك الإلكتروني في موسم السياحة، مع بداية حجز الرحلة ومصداقية العروض المقدمة، وكقاعدة عامة، إذا بدا العرض جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فهو مزيف عادة، ويجب اتخاذ الخطوات الوقائية اللازمة لتجنب البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي أثناء السفر ولحجز رحلتك بأمان وسلاسة.

2- ابق يقظاً

انتبه إلى أن الرسائل الموجودة في صندوق بريدك، أو تطبيقات المحادثة، أو الشبكات الاجتماعية لأنها قد تكون احتيالية. فغالباً ما ينتحل المجرمون صفة شركة خطوط جوية، أو فندق، أو موقع استطلاع للرحلات، أو نظام حجز، أو وكيل سفريات، ويسعون بذلك إلى توجيهك نحو موقع إلكتروني زائف، لذا كن حذراً على الدوام، وتحقق من الروابط الإلكترونية، وكذلك عناوين البريد الإلكتروني.

3- الوكيل الموثوق

سيحاول المخادعون إغراء الضحايا، متنكرين في هيئة وكالات سفر معروفة، وبأسعار عطلات ترويجية متدنية جداً، لذا الزم الحرص في هذه المواقف دائماً، ولا تحجز الرحلات إلا عن طريق مقدمي خدمات سفر موثوقين واستخدم برنامج مكافحة فيروسات موثوقاً ومزوداً بحماية مدمجة ضد الاحتيال والتصيد الاحتيالي عبر الإنترنت عند إرسال بيانات الاعتماد، أو عند الدفع عبر الإنترنت.

4- المصادقة الثنائية

تفعيل المصادقة الثنائية لحسابات حجز السفر خاصتك، فإن تمكنت من ذلك، ستضفي المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية من خلال طلب أشكال متعددة من التحقق، مثل رمز فريد يتم إرساله إلى هاتفك.

ويقول ريكين شيث، نائب الرئيس المساعد للمنتجات في شركة مسافر دوت كوم: «مع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات، بات الإبحار المنفرد في عالم السفر بشكل مستقل يبدو خطراً بشكل متزايد. وبينما تعد الوقاية الكاملة أمراً مستحيلاً، فمن الممكن الحجز عبر وكالة موثوقة أن يخفض بشدة من الأخطار عبر التركيز على الإجراءات الأمنية القوية، وتشفير معلومات المستخدمين، واستخدام بوابات دفع آمنة. كذلك، تسمح لهم خبرتهم باكتشاف وتجنب المواقع الاحتيالية المحتملة التي ربما تستهدف المسافرين. ويتيح هذا الأمان التركيز على صنع ذكريات سفر خالدة، مع إدراكك لكون بياناتك الحساسة محمية عبر معايير أمنية على مستوى الصناعة"

5- الحفاظ على السرية

كما هو الحال عند حجز رحلتك، كن على نفس القدر من الحيطة أثناء السفر، خاصة إذا كنت بصدد مشاركة معلومات مالية حساسة ،حافظ على سرية تفاصيل الرحلة حتى بعد حجز رحلتك، لا تشارك أرقام الحجز مع أي شخص، ولا تنشر صور تذاكر الطيران على شبكات التواصل الاجتماعي في حال ظهور الرمز الخطي (Barcode) أو سجل اسم المسافر (PNR) فيها. وتذكر أن هدف المهاجمين هو الحصول على المال وبيانات المستخدمين.

6- مراقبة البيانات المالية والأجهزة

بعد قيامك بدفع تكاليف خطط السفر، قم بمراجعة كشوفاتك المصرفية بانتظام في حالة وجود أي نشاط مشبوه، وقم بالإبلاغ عن أي مدفوعات غير مصرح بها إلى البنك الذي تتعامل معه على الفور.

قم بحماية أجهزتك الشخصية و لا تتركها من دون مراقبة، وقم بغلقها عندما لا تكون قيد الاستخدام.

7- الحذر عند استخدام شبكات الواي فاي العامة

توخ الحيطة عند استخدام شبكات الواي فاي العامة، فإن استخدام شبكة واي فاي الفندق المتاحة للعامة هو سلوك يعرضك للمخاطر، حيث يمكن أن يسرق مجرمو الإنترنت بيانات اعتمادك، لذا وعند مشاركة معلومات مالية أو حساسة، قم باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN) حيث يضمن هذا بقاء اتصالك مشفراً عند الدفع عبر الإنترنت، على سبيل المثال.

وحول الأمر، يعلق سيف الله جديدي، الرئيس الإقليمي لأعمال المستهلكين في كاسبرسكي، بالقول: «يعتمد المحتالون الإلكترونيون بشكل كبير على أساليب الهندسة الاجتماعية. ولتجنب الوقوع ضحية لعمليات الخداع من هذا النوع، تكمن النصيحة الجامعة في الاهتمام بالتفاصيل، والتفكير مرتين، والتحقق المزدوج قبل مشاركة معلومات شخصية أو مالية".