الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فتح باب التسجيل في «منصة أبوظبي لربط الأعمال»

فتح باب التسجيل في «منصة أبوظبي لربط الأعمال»
17 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
الإمارات وإندونيسيا.. دبلوماسية السلام والتسامح

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فتح باب التسجيل أمام الشركات المحلية والدولية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى «منصة أبوظبي لربط الأعمال» التي ستسهم في ربط القطاع الخاص المحلي مع أكثر من 3 ملايين مستخدم، لتشكّل بذلك نقلة نوعية في مفهوم تعزيز الفرص الاستثمارية، وتوسعة الشراكات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي والعالم.
وتنسجم المنصة الرقمية الجديدة مع الجهود المتواصلة لـ«غرفة أبوظبي» للارتقاء بتنافسية منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.
كما ستسهم في توسيع فرص نمو أعمال القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من خلال إتاحة إمكانية التفاعل والتواصل مع الكيانات الاقتصادية الدولية والأسواق العالمية. 
وتعكس المنصة المبتكرة المساعي الحثيثة لغرفة أبوظبي لتعزيز شبكة علاقاتها التجارية الدولية، من خلال مبادرتها «بوابة الأعمال للعالم» التي أطلقتها مؤخراً، لتوسيع شراكاتها مع غرف التجارة الدولية ومكاتب دعم الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام «غرفة أبوظبي»: «نسعى من خلال (منصة أبوظبي لربط الأعمال) إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التواصل بين الشركات في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة لدعم منظومة الأعمال في أبوظبي والارتقاء بتنافسيتها، حيث ستوفّر المنصة الرقمية الجديدة القدرة أمام القطاع الخاص في أبوظبي إلى الوصول إلى المستثمرين الدوليين والترويج لمنتجاتها وخدماتها على نطاق واسع، وبما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة أولى لريادة الأعمال في المنطقة».
كما تتيح «منصة أبوظبي لربط الأعمال» للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي منصة ديناميكية لعرض مشاريعها الجديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال الدوليين، وإمكانية عقد شراكات فاعلة للاستفادة من المشاريع الاستثمارية والتجارية المتاحة في إمارة أبوظبي.

الإمارات
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
غرفة أبوظبي
رواد الأعمال
ريادة الأعمال
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
علوم الدار
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
17 يوليو 2024
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين وسط غزة عقب استهدافها بغارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعبر عن قلقها العميق بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة
17 يوليو 2024
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال لقائه دونالد ترامب في فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوربان: ترامب مستعد للتوسط فوراً للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17 يوليو 2024
فلسطيني يحمل ما تبقى من متاعه وسط أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كل مكان في غزة منطقة موت محتملة
17 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©