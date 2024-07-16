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اقتصاد

«المالية» تستعرض دليل الشراكة بين العام والخاص

خلال ورشة العمل (من المصدر)
17 يوليو 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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عقدت وزارة المالية ورشة عمل إطلاق دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية ذات مشاريع الشراكة المؤهلة، بهدف تعريفهم بأبرز محاور الدليل ومراحل تنفيذ المشاريع.  
حضر الورشة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعدد من قيادات الوزارة والجهات الاتحادية.
وجرى خلال الورشة استعراض أهداف الدليل ودوره في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير المشاريع التنموية والاستراتيجية الوطنية، والآلية التي ستتبعها وزارة المالية لحوكمة إجراءات مشاريع الشراكة وضمان التطبيق الأمثل لإرشادات الدليل، وكذلك الإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشاريع، لتحقيق الفائدة القصوى منها.

وزارة المالية
الإمارات
القطاع الخاص
القطاع العام
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