الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وإثيوبيا توقعان اتفاقية مقايضة عملات البلدين

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
17 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
الإمارات وإندونيسيا.. دبلوماسية السلام والتسامح

وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي، ومذكرتي تفاهم لإرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي و46 مليار بير إثيوبي، بما يُسهم في تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وإثيوبيا من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية بين البلدين.
وسيعمل مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني الإثيوبي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على ترسيخ جهود تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي) في تسوية المعاملات بين البلدين، حيث تتضمن المذكرة عدداً من العناصر والتدابير تدعم تسهيل عمليات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي.
فيما سيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجالات خدمات منصات الدفع والمقاسم الإلكترونية، وذلك عبر ربط أنظمة الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية والمراسلة المالية بين البلدين بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية لكل منهما. بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

الإمارات وإثيوبيا
الإمارات
إثيوبيا
خالد محمد بالعمى
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
علوم الدار
«عقالْ المِرجله» (بوخالد).. رائعة شعريّة جديدة لـ محمد بن راشد
17 يوليو 2024
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين وسط غزة عقب استهدافها بغارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعبر عن قلقها العميق بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة
17 يوليو 2024
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال لقائه دونالد ترامب في فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوربان: ترامب مستعد للتوسط فوراً للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17 يوليو 2024
فلسطيني يحمل ما تبقى من متاعه وسط أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: كل مكان في غزة منطقة موت محتملة
17 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©