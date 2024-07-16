سيولة جديدة للمستثمرين المواطنين تقود الأسواق للتماسك

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد المستثمرون المواطنون أسواق المال المحلية للتماسك، خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من السيولة الجديدة التي ضخوها في السوقين بقيمة 322 مليون درهم، ما ساعد الأسواق لتظل قريبة من مستويات إغلاقها أول أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.12% فيما انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.12%، وبلغت السيولة الإجمالية التي تدفقت للتداول في السوقين نحو 1.75 مليار درهم.



سوق أبوظبي

أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة تداولات أمس، عند مستوى 9156 نقطة، بارتفاع طفيف بنسبة 0.12%، وذلك محصلة لإجمالي التداولات التي شهدتها الجلسة وبلغت قيمتها 1.38 مليار درهم، تم تداولها من خلال 19 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة، حيث تم تداول 303 ملايين سهم.

وشهد السوق، أمس، إبرام صفقة كبيرة بلغت قيمتها 290 مليون درهم تقريباً، أبرمت على أسهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي أند»، وتم من خلالها تداول 18.12 مليون سهم بسعر 16 درهماً للسهم الواحد.

وكانت محصلة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، أمس، ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 27 شركة، في حين استقرت أسعار 50 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وتظهر البيانات أن الموطنين المستثمرين في سوق أبوظبي قاموا بضخ 269 مليون درهم جديدة، خلال جلسة التداولات أمس، حيث سجلت تداولات المستثمرين الأجانب صافي بيع بالقيمة نفسها.

أما المؤسسات، فقد سجلت محصلة تداولاتها 273 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.



سوق دبي

شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 370 مليون درهم بتنفيذ 9.9 ألف صفقة، توزعت على 171 مليون سهم، وأغلق المؤشر على مستوى 4110 نقاط بانخفاض نسبته 0.12 % عن مستوى إغلاقه أول أمس.

وشهد التداول ارتفاع أسعار 17 شركة، مقابل هبوط أسعار 17 شركة، في حين استقرت أسعار 11 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس نحو 125 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 174 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 18 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 19 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 18 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس في سوق دبي المالي نحو 161 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 43.5 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 214 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 57.8 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 53 مليون درهم صافي بيع.

كما تظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين بلغت 5 ملايين درهم، صافي بيع خلال جلسة أمس في سوق دبي المالي.