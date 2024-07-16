الأربعاء 17 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وباتيك إيرالماليزية

شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وباتيك إيرالماليزية
16 يوليو 2024 22:11

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع شركة باتيك إير الماليزية لدعم خدمات الربط للمسافرين على متن رحلاتهما، اعتباراً من اليوم 16 يوليو 2024، ليرتفع بذلك إجمالي اتفاقيات الشراكة بالرمز للاتحاد للطيران إلى 38 اتفاقية.

وتتيح الاتفاقية لضيوف الاتحاد للطيران السفر بسلاسة إلى ثمانية مواقع محلية ودولية عبر مطار كوالالمبور الدولي، مقر باتيك إير، والاستفادة بالخدمات والشبكات المشتركة لكلتا الشركتين من خلال حجز تذكرة واحدة، إضافة إلى خدمة نقل أمتعتهم بسلاسة إلى وجهتهم النهائية.وتتيح اتفاقية المشاركة بالرمز لضيوف الاتحاد السفر إلى خمس وجهات محلية جديدة في ماليزيا، تشمل:جوهور باهرو، لانكاوي، بينانغ، كوتا كينابالو، وتاواو إلى جانب ثلاث نقاط دولية وهي دا نانج وهانوي في فيتنام، وبيرث في أستراليا.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى أميركا الشمالية
الناقلات الوطنية تضيف 30 وجهة إلى شبكتها منذ بداية 2024

كما تتيح للمسافرين الماليزيين القادمين والمغادرين خيارات أوسع من الرحلات الجوية على شبكتي الشركتين، حيث سيكون من السهل السفر إلى الوجهات التي تشغّل إليها باتيك إير عبر مقرها في كوالالمبور مع رحلتين يوميتين للاتحاد من أبوظبي.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «يعزز هذا التعاون بشكل كبير شبكة رحلاتنا للمشاركة بالرمز، مما يوفر للمسافرين سفراً سلساً إلى خمس وجهات رئيسية في ماليزيا، بما في ذلك جزيرة لانكاوي الخلابة، ومدينة بينانج الغنية بالثقافة والأطباق الشهية، وكوتا كينابالو، بوابة جبل كينابالو، وهو أعلى قمة في جزيرة بورنيو.
من جهته قال داتوك تشاندران راما موثي، الرئيس التنفيذي لشركة باتيك إير الماليزية:» من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى الترحيب بالزوار على مستوى العالم لاستكشاف المعالم السياحية المتنوعة في ماليزيا، إلى جانب الوجهات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وغيرها».

وأضاف:«نهدف إلى تعزيز موقع مطار كوالالمبور الدولي كمركز عبور، مما يحسن من شبكة رحلات الاتحاد للطيران ويضمن تجربة سفر أكثر شمولاً وسلاسة لضيوفها، حيث سيتمكنون من زيارة وجهات مختلفة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وما ورائها بكل سهولة. وستعمل هذه الشراكة على توسيع خيارات السفر للمسافرين الماليزيين لاكتشاف وجهات دولية جديدة ما وراء أبوظبي».

 

الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اقتصاد
القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي المساعد للشركات تُطلق العنان للإنتاجية وتُمكّن اتخاذ القرارات وتضمن تحقيق النجاح
اليوم 11:04
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر
اليوم 17:36
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا خلال توقيع الاتفاقيتين
الأخبار العالمية
أوكرانيا وتشيكيا توقّعان اتفاقيتين عسكريتين
17 يوليو 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في سلطنة عمان الشقيقة
17 يوليو 2024
رشاد محمد العليمي
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يشدد على أهمية وفاء المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية
17 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©