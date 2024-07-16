شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وباتيك إيرالماليزية

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع شركة باتيك إير الماليزية لدعم خدمات الربط للمسافرين على متن رحلاتهما، اعتباراً من اليوم 16 يوليو 2024، ليرتفع بذلك إجمالي اتفاقيات الشراكة بالرمز للاتحاد للطيران إلى 38 اتفاقية.

وتتيح الاتفاقية لضيوف الاتحاد للطيران السفر بسلاسة إلى ثمانية مواقع محلية ودولية عبر مطار كوالالمبور الدولي، مقر باتيك إير، والاستفادة بالخدمات والشبكات المشتركة لكلتا الشركتين من خلال حجز تذكرة واحدة، إضافة إلى خدمة نقل أمتعتهم بسلاسة إلى وجهتهم النهائية.وتتيح اتفاقية المشاركة بالرمز لضيوف الاتحاد السفر إلى خمس وجهات محلية جديدة في ماليزيا، تشمل:جوهور باهرو، لانكاوي، بينانغ، كوتا كينابالو، وتاواو إلى جانب ثلاث نقاط دولية وهي دا نانج وهانوي في فيتنام، وبيرث في أستراليا.

كما تتيح للمسافرين الماليزيين القادمين والمغادرين خيارات أوسع من الرحلات الجوية على شبكتي الشركتين، حيث سيكون من السهل السفر إلى الوجهات التي تشغّل إليها باتيك إير عبر مقرها في كوالالمبور مع رحلتين يوميتين للاتحاد من أبوظبي.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: «يعزز هذا التعاون بشكل كبير شبكة رحلاتنا للمشاركة بالرمز، مما يوفر للمسافرين سفراً سلساً إلى خمس وجهات رئيسية في ماليزيا، بما في ذلك جزيرة لانكاوي الخلابة، ومدينة بينانج الغنية بالثقافة والأطباق الشهية، وكوتا كينابالو، بوابة جبل كينابالو، وهو أعلى قمة في جزيرة بورنيو.

من جهته قال داتوك تشاندران راما موثي، الرئيس التنفيذي لشركة باتيك إير الماليزية:» من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى الترحيب بالزوار على مستوى العالم لاستكشاف المعالم السياحية المتنوعة في ماليزيا، إلى جانب الوجهات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وغيرها».

وأضاف:«نهدف إلى تعزيز موقع مطار كوالالمبور الدولي كمركز عبور، مما يحسن من شبكة رحلات الاتحاد للطيران ويضمن تجربة سفر أكثر شمولاً وسلاسة لضيوفها، حيث سيتمكنون من زيارة وجهات مختلفة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا وما ورائها بكل سهولة. وستعمل هذه الشراكة على توسيع خيارات السفر للمسافرين الماليزيين لاكتشاف وجهات دولية جديدة ما وراء أبوظبي».