8.3 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

حقق مطار الشارقة نمواً بنسبة 12.4% في إجمالي المسافرين خلال النصف الأول لعام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبل أكثر من 8.3 مليون مسافر على مدار الأشهر الستة الماضية، فيما سجل نمواً مماثلاً في حركة الطيران خلال نفس الفترة بلغ 12.2% وبواقع 52.702 حركة طيران، وبالمقابل نجح مطار الشارقة في تسجيل نمو قياسي في عمليات مناولة شحن البضائع بلغ 40.7% وبإجمالي 97.2 ألف طن، فيما ارتفعت عمليات الشحن الجوي- البحري بنسبة 17.5% من خلال 7.4 ألف طن.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النمو المتصاعد والمدروس في أداء مطار الشارقة على صعيد حركة السفر والطيران وأعمال الشحن يعزز جهوده الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانته الإقليمية الرائدة، باعتباره الخيار الأمثل للمسافرين في المنطقة، لما يوفره من تجربة سفر آمنة وسلسة مع تبني أحدث التقنيات المبتكرة ومراعاة معايير الاستدامة البيئية، وتقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية تنسجم مع رغباتهم وتطلعاتهم بأنواعها.وأشار إلى أن مطار الشارقة يُمثل واجهة نشطة وفاعلة لدعم النشاط الاقتصادي والسياحي وقطاع الأعمال وجذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة وربطها بالمناطق الصناعية والاقتصادية والأسواق التجارية فيها، وذلك مع توسيع المطار لشبكات ربطه وتعزيز وتيرة حركة الطيران على الصعيد العالمي، وارتفاع عدد الوجهات الدولية عبر مطار الشارقة إلى أكثر من 100 وجهة مختلفة، من خلال 26 شركة طيران، بما في ذلك رحلات الشحن الجوي، وذلك بعد انضمام كل من اليونان وبولندا إلى هذه الوجهات عبر خطوط العربية للطيران.

ونوّه رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي بجهود كافة الفرق الإدارية والفنية العاملة في مختلف مرافق المطار لتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة لجميع المسافرين والمستفيدين من خدمات الشحن ونقل البضائع، وهو ما يمنح حافزاً حيوياً ودفعة قوية لسعي المطار لأن يصبح من أفضل 5 مطارات إقليمياً، بالتوازي مع مواصلة عملياته في تنفيذ مشروع التوسعة الجديدة في المطار ورفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027.