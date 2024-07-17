الذهب يصل إلى ذروة قياسية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد تصريحات صدرت مؤخراً عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2474.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31.04 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 999.91 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 967.06 دولار.