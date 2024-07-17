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اقتصاد

«ديوا» تصدر أكثر من 59 ألف شهادة عدم ممانعة خلال 6 أشهر

«ديوا» تصدر أكثر من 59 ألف شهادة عدم ممانعة خلال 6 أشهر
17 يوليو 2024 12:28

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 59 ألفاً و58 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من العام 2024، وذلك ضمن برنامج «صقور»، الذي يسهل على المقاولين والاستشاريين الحصول على موافقات الهيئة من المرة الأولى، لتقديم طلبات الخدمات الخاصة، بشهادات عدم الممانعة والعمليات الميدانية الخاصة بمشاريعهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان صحفي صادر اليوم، الالتزام بتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دبي في خدمة الناس وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتسريع إنجاز وتقديم الخدمات وتسهيل مزاولة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الفعالية والإنتاجية، والارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال في دبي إلى مستويات رائدة عالمياً، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

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وقال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة اعتمدت الهيئة 59 ألفاً و58 طلبا لخدمة شهادات عدم الممانعة، مقدمة من 1951 استشارياً ومقاولاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو 2024، بواقع 32 ألفاً و72 طلباً لقطاع نقل الطاقة، و17 ألفاً و955 طلباً لقطاع توزيع الطاقة، و9031 طلباً لقطاع المياه والهندسة المدنية.

المصدر: وام
كهرباء ومياه دبي
ديوا
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